أبها26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفلت مدارس البنين والبنات التابعة لإدارة تعليم بيشة ،اليوم، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، من خلال فعاليات وبرامج متنوعة بمشاركة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس في جميع مكاتب التعليم في محافظات بيشة وبلقرن وتثليث وخيبر.ودشن وكيل محافظة بيشة سعيد الطلوق فعاليات مكتب التعليم بوسط بيشة (بنات) بحضور مدير التعليم نايف الهاجري ومساعديه وعدد من القيادات ، حيث أطلع الجميع على معرض المشاركات الوطنية لمدارس البنات التابعة للمكتب والمعرض التشكيلي لمعلمات التربية الفنية .وتشمل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني زيارات لطلاب المدارس لبعض المرافق الحكومية والمستشفيات والجهات الأمنية إلى جانب إقامة ورش عمل وندوات ومعارض وطنية وإقامة حفل ثقافي في المحافظة والمشاركة في مسيرة وطنية احتفاءً بهذه المناسبة.// انتهى //14:24ت م0138