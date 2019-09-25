الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسعقدت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم، ورشة عمل (متطلبات السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية)، وذلك في مقر الصندوق بمدينة الرياض.وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد بن علي الراجح ، أن تنظيم الورشة خطوة إيجابية في الإثراء المعرفي بمتطلبات السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات وتطوير القدرات المعرفية لدى العاملين في شتى المجالات.وأكد اللواء الراجح أن الدفاع المدني يولي اهتماماً بالغاً بتوفير متطلبات السلامة في المباني العالية، مؤملا استمرارية الورش من أجل رفع مستوى السلامة في كافة المجالات.واستعرضت ورشة العمل أهم نتائج حملة المباني العالية، وإجراءات الفحص والتفتيش في هذا النوع من المباني، وأنظمة مكافحة الحريق فيها، وسبل إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنظمة الحماية من الصواعق، وربط أنظمة الوقاية من الحريق بنظام إدارة المبنى، وكيفية التعامل مع حوادث المباني العالية.من جهته، نوه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، بأهمية التعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، لبحث سبل الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وذلك انطلاقاً من التعاون والشراكة بين الصندوق، والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية.وثمّن السديري الجهود التي يبذلها الدفاع المدني في تحقيق الأمن والسلامة، لاسيما على صعيد بيئة العمل، التي تعد جزء لا يتجزأ من متطلبات واشتراطات السلامة في المنشآت، وذلك من خلال إجراءات الفحص والتفتيش في المباني العالية وقواعدها، وأنظمة مكافحة الحريق في المباني حسب الاشتراطات والمعايير السعودية، وطرق إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في المباني والوسائل المساعدة، بالإضافة إلى التحقق من مواصفات المصاعد المقاومة للحريق وطرق استخدامها.وشدد مدير عام "هدف"، على أهمية مناقشة وبحث الموضوعات التي تصب في حماية العاملين في المنشأة والحفاظ على الممتلكات، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية، بهدف رفع مستوى السلامة وزيادة الوعي وغرس الثقافة المجتمعية في مجالات السلامة والصحة المهنية بين كافة منسوبي "هدف".// انتهى //14:26ت م0139