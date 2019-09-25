حائل 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرعت سمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم حرم سمو أمير منطقة حائل، اليوم حفل طالبات جامعة حائل ضمن فعاليات الجامعة لليوم الوطني 89 الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب لأقسام الطالبات، وذلك على مسرح مركز المؤتمرات بمجمع كليات الطالبات.وهنأت المشرفة العامة على أقسام الطالبات الدكتورة بدرية بنت محمد الخناني في كلمتها خلال الحفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، مشيرة إلى أنها فرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية التي وحد بها المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - أرجاء المملكة العربية السعودية، إضافة إلى غرس معاني الولاء والانتماء في نفوس شباب الوطن لأولئك الأبطال الذين صنعوا مجد الأمة.من جانبها أكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة ذهب الشمري إن اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات التي تحتفل فيها المملكة للتعبير عن حب المواطنين ووفائهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة وتذكير الأجيال الجديدة بإنجازات من سبقوهم وغرس القيم الحضارية وتقديم صورة مشرقة للوطن في المحافل الإقليمية والدولية.فيما ألقت الطالبة فاطمة العنزي من كلية إدارة الأعمال كلمة طالبات الجامعة عبرت خلالها عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع .كما اشتمل الحفل على لوحة وطنية استعراضية وقصيدة شعرية وعرض فيلم بعنوان "همة حتى القمة " وآوبريت بهذه المناسبة يتضمن ثلاث لوحات غنائية.وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم الفائزات بمسابقة جامعة حائل، والمشاركات في أفكار المحتوى الإبداعي لليوم الوطني، التي شملت الجانب الثقافي والأدبي والفني ، وفي نهاية التكريم تسلمت حرم سمو أمير حائل درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة قدمته المشرفة العامة على أقسام الطالبات.// انتهى //14:26ت م0140