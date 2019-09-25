الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسينظم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية يوم السبت القادم في العاصمة الرياض في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية "ماراثون الأفكار2019م" برعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، بهدف استكشاف الأفكار حول الابتكار الصحي الرقمي كمحرك استراتيجي من أجل المساعدة في زيادة تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها للمجتمع، واستقطاب المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، وتحقيق أهداف القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030.وتأتي هذه المبادرة لخلق فرص للمواهب الشابة السعودية للعصف الذهني وتبادل الأفكار المبتكرة الجديدة في أجواء تنافسية، ورفع الوعي بالتقنيات الصاعدة وأثرها على قطاع الرعاية الصحية، وتحفيزهم على صناعة البرامج الصحية الرقمية المستقبلية، وكذلك لدمج أصحاب المصلحة من الأكاديميين والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المختبر لتوظيف التقنيات الصاعدة في تطوير الحلول الصحية، حيث يعمل المشاركون ضمن فريق عمل ويستخدمون ممارسات التفكير المبتكرة وطرح الأفكار لإيجاد الحلول الممكنة لتطوير النظام الصحي.كما سيتم الاستعانة بلجنة تحكيم تضم مجموعة من القادات المتميزين والمرشدين من مختلف الخبرات التقنية والصحية لمساعدة المشاركين في الماراثون على توليد الأفكار من أجل تأهلهم للانضمام إلى "المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة" ودعمهم لتطوير هذه الأفكار إلى منتجات تخدم القطاع الصحي في المملكة.يذكر أن "ماراثون الأفكار2019" يناقش العديد من مواضيع الرعاية الصحية؛ ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحة النفسية، حافظ على صحتي، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مواضيع التقنيات الرقمية، التجهيزات المؤتمتة (الروبوتات)،إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، قاعدة البيانات المتسلسلة(Blockchain).// انتهى //14:28ت م0141