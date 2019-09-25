الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسينظم نادي الفروسية يوم الاثنين المقبل حفل تدشين سباق "كأس السعودية" العالمي في نسخته الأولى والسباقات المصاحبة ، وإعلان برنامج سباقات موسم الرياض، واستراتيجية النادي، بالإضافة لمؤتمر صحفي يعقده صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة النادي، عند الساعة 7.30 مساءً في الفيرمونت بمدينة الرياض.وسيحضر المؤتمر الملاك والمدربين والمهتمين برياضة الفروسية ، وسيعلن من خلاله سمو رئيس مجلس إدارة النادي الكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم سباق "كأس السعودية" العالمي للفروسية الذي سيقام بمشيئة الله في شهر فبراير المقبل، كما سيكشف سموه عن برنامج سباقات موسم الرياض وعن استراتيجية النادي تجاه ميادين الخيل بمختلف مناطق المملكة، وأهم المستجدات في نشاطات وبرامج نادي الفروسية في موسمه القادم.// انتهى //14:29ت م0142