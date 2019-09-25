نيروبي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا محمد بن عبد الغني خياط، بالعاصمة الكينية نيروبي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.حضر الحفل ممثل الحكومة الكينية وكيل وزارة الخارجية الكينية للشؤون السياسية، اوتو مولو، ووزير العمل وزير المالية المكلف، اكور يناتو، ووكيل وزارة الدفاع الكينية إبراهيم محمد، كما حضر الحفل كبار الشخصيات المدنية والعسكرية، إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية كينيا، وعدد من المثقفين.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين، كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.وقال السفير خياط: " فِي هذَا اليومِ، يتذكرُ أفرادُ الشعبِ السعودِي المِعطاءْ، الجهودَ والتضحياتْ التي بذلهَا المغفورُ لهُ بإذنِ اللهْ الملكْ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، علَى مدَى سنينَ طويلةْ، التِي تُوِّجتْ بتوحيدِ وتأسيسِ المملكةِ العربيةِ السعوديةْ في 23 سبتمبر 1932م. ومنذُ ذلكَ التاريخْ، انطلقتْ رحلةُ العطاءِ والنماءْ على مراحلَ متعددةْ، وفي أزمنةٍ مختلفةْ، تَعَاقَبَ خلالهَا أبناؤه البررة (رحمهم الله)، علَى حكمِ المملكةِ منْ بعدِهْ على مدَى عدّةِ عقودْ، إلى أنْ وصلنَا إلَى عهد خادمُ الحرمينِ الشريفينْ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وأصبحتِ المملكةُ تمتلكُ بنيةً تحتيةً قويةْ في المجالاتْ كافة، سواءً في التعليمِ، أو النقلِ، أو الصحةِ، أو الصناعةِ، أو الاتصالاتِ، وغيرهَا من المجالاتْ"، مشيدًا بالعلاقاتِ التاريخيةِ المتميزةْ التي تربطُ المملكةَ العربيةَ السعوديةْ وجمهورية كينيا، التي نتطلعُ لتعزيزهَا وتقويتهَا والدفعِ بهَا نحوَ آفاقٍ واعدةٍ من الشراكةِ والتكاملْ.// انتهى //14:33ت م0145