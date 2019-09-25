الخرطوم 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في السودان - بمزرعة الجنادرية- بالخرطوم الليلة الماضية ليلة - ثقافية شعبية- ، بمشاركة لفيف من أهل الثقافة والفنون والفكر والإبداع، وذلك في إطار احتفالات السفارة باليوم الوطني الـ (89) للمملكة .وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في كلمة له: إن شعار الاحتفال هذا العام - همة حتى القمة- هي تأكيد على أن المملكة لديها الإرادة والعزيمة لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف بسواعد أبنائها.وأضاف هي مناسبة تدعو لاستذكار صفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان العظيم - رحمه الله - تحت راية التوحيد وعلى منهاج راسخ ثابت قوامه هدي كتاب الله والسنة النبوية المطهرة, مؤكدًا أن هذه الثوابت مكَّنت المملكة من أن تصبح رائدة العالمين العربي والإسلامي، وإحدى أهم القوى المؤثرة في الساحتين الإقليمية والدولية.وبين أن هذه المناسبة العظيمة هي بمثابة الرابط القوي بين ماضينا وحاضرنا، منوهًا بما تشهده المملكة من استقرار سياسيّ، واقتصاديّ ، وإنجازات تنمويّة في شتى المجالات وتلاحم بين الشعب والقيادة الحكيمة سائلا الله أن يحفظ قيادتنا ويديم علينا ما تحقق من الأمن والرفاهية والوحدة الوطنية.وتخللت فقرات البرنامج إلقاء شعر.// انتهى //14:33ت م0146