بريدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبد العزيز الحميد، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.وأوضح الحميد أن القرار أدرك أبعاد المحافظة على الكيانات الصناعية لأهميتها في الاقتصاد الوطني، التي تشكل مفصلاً رئيسياً من مفاصل تحقيق رؤية المملكة 2030، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية بالتركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة، مشيراً إلى أن القرار سيمكن استمرارية المصانع وتعزيز مساراته ومواصلة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل وزيادة الإنتاجية المحلية وفتح مجالات وآفاق جديدة في الصناعة الوطنية، إضافةً إلى تحفيز القطاع ليصل إلى قفزات تنموية وذات منتج عالي الجودة ليواكب التغيرات الصناعية القادمة.وأكد رئيس مجلس الإدارة أن القطاع الخاص يثق تماماً بالخطوات البناءة التي تتخذها الجهات العليا على مختلف الأصعدة والمستويات لتطوير بيئات العمل والاتجاه بها نحو الأفضل، وأن السياسة العليا وهي تركز على دور هذا القطاع على المسار الاقتصادي والتنموي تدرك تماماً القيمة المضافة له على الخارطة الاقتصادية المتعددة المنابع، فهذا القرار الداعم لقطاع الصناعة احد أبرز الاتجاهات المطلوبة.// انتهى //14:35ت م0148