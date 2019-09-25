المدينة المنورة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرعى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم فعاليات احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، والذي نظمته الجامعة في قاعة المؤتمرات الكبرى بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب والطالبات.بدأ الحفل بالسلام الملكي، من ثم آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة التعليم في المملكة وما وصلت اليه من منجزات، وأبرز ما حققته الجامعة، وما تنفذه من مشاريع ومبادرات لرؤية المملكة 2030، بعد ذلك أدى قسم التربية الرياضية عروضًا رياضية، وقدم طلابٌ غنائيةً بعنوان" حكامنا ".عقب ذلك، ألقى معالي مدير الجامعة كلمته بهذه المناسبة، رفع من خلالها باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات جامعة طيبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وللشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن مناسبة اليوم الوطني غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة، وفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية التي قام بها مؤسس المملكة الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ ، ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده.وقال معاليه:" إن هذه المناسبة الخالدة هي فرصة ثمينة لنغرس في نفوس النشء من شباب هذا الوطن الغالي معاني الوفاء والولاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد التليد لهذه الأمة، فنشعر جميعاً بالفخر والعزة، ونرفع رؤوسنا شامخين ناظرين في أعلى الأفق إلى كلمة التوحيد المشرقة المتلألئة، وإلى معنى التوحيد المتحقق على أرض الواقع منذ ما يزيد عن قرن من الزمان وحتى الآن، ولله الحمد والفضل والمنّة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -".وأضاف معاليه إن عهد الحزم والعزم هو عهد الرؤى المتحققة، حتى حظيت المملكة بإعجاب وتقدير دول العالم كافةً، لما حققته من إنجازات حضارية واقتصادية وتنموية، ولما قامت به من جهود جبارة في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو بكل السُبُل، وتبنيها لمنهج الوسطية والاعتدال، مبينًا أن هذه المناسبة تعد فرصة للمؤرخين والكتاب للبحث والاستشراف في أن يدرسوا تجربة المملكة الناجحة منذ توحيدها حتى أصبحت أحد النماذج الناجحة في تأريخ نشأة الأمم.وفي ختام الحفل كرم معالي مدير الجامعة الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الجامعة باليوم الوطني.//انتهى//16:01ت م0212