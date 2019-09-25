الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واستنطلق غداً مسابقات كرة اليد السعودية للموسم الرياضي 1440-1441هـ، بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين.وسيلعب الصفا على صالته بصفوى مع الترجي، وسيلتقي مضر مع الهدى على صالة هيئة الرياضة بالدمام، وذلك ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية سيتواجه المحيط مع العمران على صالة نادي الخليج بسيهات، وعلى صالة هيئة الرياضة بالأحساء سيلعب القارة مع العدالة.// انتهى //16:03ت م0213