الباحة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأكد منسوبو ومنسوبات جامعة الباحة على أن المملكة العربية السعودية أصبحت دولة وكيان أصيل متجذر في أعماق التاريخ، يصقلها تقادم السنين، كما أشاروا إلى أنها الدولة التي أخذت مكانتها عن جدارة، واعتلت عرش الشموخ عن اقتدار, حيث أسس كيانها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأسسها عبر مسارب التاريخ وجداول الحياة بحكمة وخبرة، ولا زال يتابع الخطى، ويعطي المزيد مع رجاله الأوفياء، حتى استوى عود المملكة، وقامت على سوقها، وأضحت شمس الجزيرة العربية، والعمق الاستراتيجي للعالم الإسلامي، والدولة المؤثرة في القضايا الإقليمية والشؤون العالمية الكبرى.وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي بأننا مع بزوغ فجر اليوم الوطني نستحضر كل ذلك العبق التاريخي الذي خطَّت سطورَه سواعدُ الوفاء والعزيمة، ونستذكر عطاء المؤسس وبذله، ثم من بعده القيادة البصيرة الواعية لأنجاله الملوك وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حيث الحاضر المزهر والواقع الزاخر بألوان المعرفة والمدنية والإنسانية، إنه العهد الذي تألقت فيه الطموحات في خطة للتحول الوطني، واستهدفت رفع كفاءات الأداء لدى مؤسسات الدولة، وتنويع المصادر الاقتصادية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض الإصلاح والتنمية, ثم جاءت رؤية 2030 لتؤطر مسارات التنمية والإصلاح، وتطرح رؤية واعية واضحة المعالم، وسائرة بخطى ثابتة نحو بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرىونوه وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس بن صالح الغامدي أن مع اطلالة اليوم الوطني المجيد نستذكر ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده وذلك من أجل أن تكون المملكة العربية السعودية موحدة وشامخة وقوية وتضاهي بلدان العالم المتقدمة في جميع المجالات, حيث أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة القضايا العربية والإسلامية منذ عهد المؤسس- طيب الله ثراه- وخاصة القضية الفلسطينية التي هي القضية الأولى للمملكة.وبين وكيل جامعة الباحة للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي بأن يطل على المملكة العربية السعودية ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين وهي تعزز وجودها القوي بالرغم من التحديات المحيطة ثابتة في تعاملها مع كافة المعطيات الخارجية والداخلية، السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.وأشار وكيل جامعة الباحة للدراسات العليا والبحث العلمي بأن التطوير في كافة المجالات من تشريعات وبرامج يسير بثبات وفق خطط نوعيه, كما أن العمل مستمر في كافة قطاعات الدولة خدمة للمواطن في كل شؤونه واحتياجاته مع الحفاظ على ثوابتنا وتعزيزها.فيما قال وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن محمد الشرفي : إن مناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين تأتي ونحن نستشعر فيها ما تعيشه الجامعات السعودية في السنوات الأخيرة من تنافس شريف تسعى من خلاله لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتعليم العالي من خلال السعي لرفع كفاءة الأداء، والعمل على تفعيل التقنيات الحديثة في التعليم الجامعي وتوفير البنية التحتية الداعمة لعمليات التعليم والتعلم والمساهمة في تحقيق مخرجات التعلم المواكبة لسوق العمل المحلية من جهة والمتواءمة مع التطورات العالمية من جهة أخرىوقال وكيل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني: " إننا نحتفي في هذا اليوم ببلادنا التي سارت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- مرورا بأنجاله الملوك - رحمهم الله - حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، على تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة، وعلى هدي خير البرية وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم، حاملين لواء نشر الخير والمحبة والسلام للعالم أجمع، أيدينا ممدودة بالحب والعون والأخوة لكل إخوتنا في العالمين العربي والإسلامي، وهو ما يتجسد حاليًا بالموقف النبيل للمملكة مع قوات التحالف في إغاثة اليمن وحمايته من التدخل الخارجي.من جانبه نوه عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور منصور بن سعيد أبو راس بأن اليوم نحتفل في هذه المناسبة بيومنا الوطني لنحتفل باقترابنا أكثر من تحقيق رؤية مباركة لراءٍ مبدعٍ ملْهَم، نحتفل برؤية وطن عظيم يضرب بقواه العسكرية التي تطأ بهيبتها على أرض العزة والمنعة فلا يشق لها غبار ولا يجرؤ متطاول على المساس بها ولا الاقتراب منها ؛ لأنه يعلم يقينا أن من يصنع سلاحه بيده لن يعجز عن حماية مقدراته وثرواته - بإذن الله - نحتفل برؤية تحقق للفرد السعودي شخصيته وتحفظ له كرامته فتراه ينعم بالأمن والأمان ويرفل في ثوب الصحة والعافية - بفضل الله - ثم بفضل حكومة رشيدة تؤمن الخدمات الصحية في أسهل طرقها وأيسر سبلها، نحتفل باقتصاد قوي يغمرنا بتحقيق احتياجاتنا وتأمين مستقبلنا ومستقبل أبنائنا فنعمل ونعلم أننا بأمان وإلى خير ورفاه -بإذن الله - نحتفل بمواقف سياسية متزنة تضمن لنا تحقيق السيادة الكاملة على أراضينا، وترسّخ مكانة المملكة العربية السعودية بين دول العالم في أعلى مراتبها ، وترسمها في أجمل وأقوى صورها، نحتفل بشعار جرى اشتقاقه من طبيعة القادة وطبيعة الشعب وطبيعة الأرض وطبيعة الرؤية همة حتى القمة؛ فدام الوطن في سمو وارتقاء، وعلو ورخاء.// يتبع //16:04ت م0214

بدوره أشار عميد كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر الدكتور محمد راشد الزهراني إلى أن اليوم الوطني يعني استرجاع ذلك الحدث العظيم والكبير والمتمثل في توحيد هذا الكيان المملكة العربية السعودية والذي تحقق بفضل الله ثم بفضل حكمة وحنكة الملك المؤسس, حيث وضع أسس البناء والتقدم, والاحتفال باليوم الوطني يأتي باستلهام العبر والدروس حتى تعي الأجيال الحالية إن هذا الوطن بني من لاشئ وانتقل من مرحلة متأخرة إلى مرحلة حضارية في كافة المجالات نفاخر بها الأمم الأخرى لأن ذلك تحقق في فترة زمنية وجيزة.فيما أوضح عميد كلية الطب الدكتور علي بن هندي الغامدي بأن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوباً للحياة حتى أصبحت ملاذاً لجميع المسلمين، وإن هذا اليوم يعبر عن الوحدة والتكامل بين قيادات الدولة، وشعبها، حتى يتحقق هذا الإنجاز التاريخي الذي استطاع تغيير مسار التاريخ، وقيادة الدولة نحو التطوير والازدهار، والتقدم، وذلك مع التمسك بالعقائد الثابتة، وبكتاب الله وسنة النبي صل الله عليه وسلم، لذا فلابد للأجيال القادمة متابعة هذا التقدم، والحضارة التي تشهدها البلاد، مع العمل على مساندتها لكي تكون أقوى، وأكثر تقدماً، من خلال مواطنيها الأجلاء, منوهاً بأن في هذا اليوم تتجدد الذكرى، ويتجدد نبذ أنواع التطرف، أو الخذلان، والتأكيد على الوقوف خلف قيادتنا، ودعم وتنمية التطويرات، والإصلاحات التي يتم إقامتها في الدولة، بما يحقق الرؤية التي وضعتها المملكة العربية السعودية لعام2030، فهو يوم يؤكد على المضي نحو إنجازات عريقة، ونحو تنمية حقيقية.كما أكد عميد كلية العلوم والآداب بالمخواة الأستاذ الدكتور علي بن عثمان الزندي بأن اليوم الوطني مناسبة نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات فقد أصبحت المملكة خلال زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة بل تتميز على باقي الدول بوجود الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين فقد ركزت جل اهتمامها وبذلت كل غال في سبيل أعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين من مشارق الأرض ومغاربها وإبرازهما في أفضل ثوب يتمناه كل مسلم ولقد دأبت حكومة المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالة الملك المؤسس وسار على نهجه أبناؤه الكرام وصولاً للعهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين على نشر العلم وتعليم أبناء الأمة والاهتمام بالعلوم والآداب والثقافة وعنايتها بتشجيع البحث العلمي وصيانة التراث الإسلامي والعربي وإسهامها في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية, مع الأخذ بمقتضيات العصر من العلوم التقنية والثقافية وصولاً بمجتمعنا إلى رؤية تصنع للحياة جودة وللمستقبل إشراقا.ونوه عميد كلية العلوم والآداب بقلوة الدكتور عبد الرحمن بن علي الزندي بأن اليوم الوطني حُق لكل مواطن أن يرفع رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، والتعبير عن حب الوطن والوطنية ليس كلمات تقال فقط أنها معنى أسمى من ذلك فالوطنية وحب الوطن هو أقامه شعائر الله وطاعته على أرضه حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى و التكاتف حول ولاة أمرنا -حفظهم الله- والسمع والطاعة لهم وان نكون صفاً واحداً ضد أعداء الإسلام وأعداء هذا الوطن والاهتمام في مقدرات الدولة والحفاظ عليها والإسهام في بنائها وتطويرها، ومنذ عهد المؤسس -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك أولت الدولة اهتمامها في بناء المواطن السعودي في كافه المجالات التنموية والاقتصادية حيث أصبحت في مصاف الدول المتقدمة فأنشأت الجامعات والمستشفيات والطرق السريعة والحدائق العامة والكثير من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن.من جانبه قال عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد بن عمير الغامدي : إننا نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين لهذا الوطن المبارك في ظل هذه القيادة الحكيمة التي أخذت على عاتقها السعي بهذا الوطن لمصاف الدول المتقدمة وأن تقدم كل ما بوسعها ليعيش أهله ومقيميه رغد العيش ونعمة الأمن والأمان, ونستذكر في هذا اليوم القائد المؤسس لدولة السعودية الثالثة هذه الدولة التي جمعت الشتات وآخت بين سكان الجزيرة, وأُسست على كتاب الله وسنة نبيه، هذه الدولة التي أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح دينياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً, بل وأخذت على عاتقها هم أمة الإسلام قاطبة فهي المنافحة لكل قضايا الأمة قولاً وفعلاً رغماً عن أُنوف المتربصين بها والحاقدين عليها دولاً وجماعات وأفراد.وقال المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن أحمد حنش : إن خطى التقدم والازدهار وما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة اقتصادية وثقافية وعلمية ماهي إلا انعكاسًا حقيقيًا وواقعًا ملموساً لجهود المؤسس والمغفور له بإذن الله في تأسيس هذا الوطن المعطاء، الذي تأسس تحت راية التوحيد معلنًا قيام دولة الخير والعطاء, وما نحن فيه اليوم من تطور وتقدم مستمر في كافة المجالات إلا خير برهان وأصدق دليل على اهتمام الدولة الرشيدة بمتابعة المسيرة والمضي قدما لجعل المواطن السعودي محور الاهتمام ليبني وطنًا زاخرًا بالإنجازات.وأكد بإن احتفالنا هذا العام في صروح العلم والمعرفة يعد شاهد حي على الدعم السخي الذي يحظى به العلم والتعليم منذ عهد المؤسس الذي أوجد لبنة حقيقية للتعليم في كافة أرجاء هذا الوطن المعطاء, ونظرًا لما يحظى العلم والتعليم وما يجد من اهتمام ودعم ورعاية من حكومتنا الرشيدة، فقد سعت العديد من المؤسسات التعليمية إلى تحسين عملياتها والارتقاء بمخرجاتها الأكاديمية حتى تتواءم مع التغيرات الإستراتيجية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 الداعمة للاقتصاد المعرفي والابتكار.كما قال عميد البحث العلمي الدكتور نايف بن علي الدوسري : يطل علينا اليوم الوطني ويعيد على الأذهان الحدث التاريخي والإنجازات البطولية والتوحيد والبناء حاملة معها معاني تستحق التوقف والاحترام إجلالاً لصناع تاريخ هذا اليوم, وإن من فضل الله وكرمة أن هيأ لهذا الوطن المبارك قيادة حكيمة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم ومصلحة الوطن والمواطن هدفاً ابتدءا من مسيرة موحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- توالى بعده أبناؤه البررة جعلوا نصب أعينهم هدف الاستمرارية والعطاء وصولاً إلى عهد التقدم والازدهار, عام جديد يضاف إلى تاريخ الإنجازات ونحن نتابع مسيرة النهضة في ظل رؤية واضحة وتحت راية القيادة الحكيمة.// يتبع //16:04ت م0215

وأرجع عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي أن الأول من الميزان من عام 1352 هجري يوماً مميزاً في ذاكرة التأريخ ومنقوشا في قلب ووجدان كل مواطن سعودي، لأنه اليوم الذي وحد فيه الملك المؤسس هذا الكيان العظيم وجمع شتات القبائل في الجزيرة العربية بعد الفرقة والاقتتال فأصبحت تحت راية التوحيد الخالدة, ولعلنا نستذكر في مناسبة يومنا الوطني التاسع والثمانين النهضة الكبيرة التي عمت أرجاء الوطن في كافة المجالات حتى أضحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة وأصبحت عضوا في التكتلات الدولية الفاعلة, بل تميزت أيضا بقيمها الدينية وحمايتها للعقيدة الإسلامية الصحيحة واهتمامها بالحرمين الشريفين وقبلة المسلمين حيث أنفقت بسخاء غير مسبوق في توسعتهما وأعمارهما وربطهما بقطار سريع مما كان له أكبر الأثر في راحة الحجاج والمعتمرين, ولقد دأبت حكومة المملكة من إنشائها على نشر العلم والتعليم وصيانة التراث الإسلامي والعربي وشيدت المدارس والجامعات التي تشمل مختلف التخصصات العلمية الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، وأصبحت الجامعات السعودية تنافس الجامعات العالمية حيث حصلت على مراكز متقدمة في التصنيفات المختلفة للجامعات وهذا ما تؤكد علية رؤية المملكة 2030.وأضاف عميد كلية العلوم والآداب بلجرشي الدكتور سعيد بن محمد الغامدي بأن يجب علينا الشكر بالقول والثناء على الله في المقام الأول على نعمة الوحدة الوطنية التي هي بمقام الوارف لأبناء هذا الوطن الكريم يستظلون بظله وينعمون بخيراته، ثم الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم من قادة هذه البلاد المباركة الذين أولوا الوطن والمواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد الكريمة الاهتمام الفائق في شتى جوانب الحياة وكافة الأصعدة دينياً وعلمياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً منذ توحيد المملكة على يد المؤسس, وصولاً إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.فيما أكد المشرف على أوقاف الجامعة الدكتور مطير بن سعيد الزهراني بأن مناسبة اليوم الوطني نستحضر العقل البشري الكثير من المقولات والعبارات التي تصف أحداثا أو أناسا، ولعل مقولة ولي العهد في إحدى لقاءات مستقبل الاستثمار تعد من أهم المقولات الحية التي سارت بين الناس، وأحدثت فرقا في واقع الحال، كما لا تزال راسخة في ذهن كل مواطن ينعم على أرض الوطن، يقول: " أنا أعيش بين شعب عظيم، يملك همّة كأنها جبل طويق الذي يضرب به المثل همّة السعوديين لن تنكسر إلا إذا أنهد هذا الجبل وتساوى بالأرض، وهذا ما يمكنّهم دائماً من تحقيق أي هدف يضعونه نصب أعينهم", وإن مثل هذه المقولة حين تصدر من أعلى هرم في السلطة إنما هو إعلان قوي وشجاع يخرجها من حيز القول العادي، إلى حيز قولي متميز، ويخلق لها مداراً أوسع وأرحب، تصبح معه مثلاً سائراً، يتناقله الناس ويستشهدون به في مجالسهم ويستخدمونه في حيواتهم, كما يؤكد سموه حقيقة مهمة، وهي عظمة هذا الشعب التي اكتسبها من خلال تلك الأدوار التاريخية منذ تأسيس هذه البلاد على يد المغفور له جلالة الملك المؤسس ورجاله المخلصين، الذين خاضوا المعارك من أجل لمّ الشمل تحت راية التوحيد .وقال عميد كلية التربية الدكتور صالح بن أحمد دخيخ : إن اليوم الوطني يأتي لنسترجع ذكرى اليوم العظيم الذي سُطر فيه الاسم الغالي على قلوبنا المملكة العربية السعودية هذا الاسم الذي جمع البلاد شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً؛ لنكون أسرة واحدة نسعى جميعاً لهدف واحد هو عز البلد ورفعته, حيث يأتي هذا اليوم لنتذكر ونذكر جهود المخلصين من أبناء الوطن البررة ممن قادوا ملحمة البناء والنماء، والتطور والازدهار؛ لتكون المملكة دولة الإسلام والعروبة، وبلد الإسلام والسلام للعالم بأسره, ونحتفل في هذا اليوم بوطن غالي الثمن، صلب التكوين، جميل المظهر، طيب الرائحة؛ تمتزج فيه عراقة الماضي بإشراقة المستقبل، منطلقا من مبادئ سامية، وقواعد راسخة؛ مرتكزة على وسطية الإسلام السمح، إلى قمة علية، ومكانة دولية سامية، تحتضنها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.// انتهى //16:04ت م0216