بروكسل 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واستحصل وزير الخارجية الأسباني جوزيب بوريل اليوم على موافقة لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي لتولي منصب الممثل الأعلى المقبل للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خلفا للإيطالية فيدريكا موغيرني.وعد النواب الأوروبيون أن بعض القضايا المعلقة التي تخص بوريل لا تحول قانونيًا دون تبوئه منصبه الجديد.ويصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة الشهر المقبل على قرار نهائي على تعيين بوريل والذي سيتولى منصبه بدءا من أول نوفمبر القادم.// انتهى //16:06ت م0217