نجران 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساختتمت أمارة منطقة نجران، بالتعاون مع جامعة نجران، اليوم، دورة تدريبية في برنامج التميز الإداري، وذلك بمقر محافظة يدمه، مستهدفةً منسوبي المحافظة والجهات الحكومية فيها.وتهدف الدورة التي شارك بها 42 متدرباً إكساب المشاركين معارف ومهارات في الإبداع الإداري والتخطيط والتنظيم والتنسيق لرفع الإنتاجية وتحقيق الجودة بإنجاز عال وأداء متميز يحقق الموظف من خلالها أهدافاً ومهام عملية.يذكر أن أمارة المنطقة قد عقدت مطلع الأسبوع دورة مماثلة استهدفت منسوبي محافظة حبونا ومنسوبي الإدارات الحكومية بالمحافظة.// انتهى //16:06ت م0218