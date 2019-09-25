الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسيواصل المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات معسكره التدريبي استعداداً للمشاركة في بطولة مصر الدولية و المستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل, بإقامة تدريبات يومية بالصالات الرياضية لمعهد إعداد القادة في مدينة الرياض بمشاركة لاعبات منتخب السيدات.كما تستعد السعودية هتون السدحان للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة التي ستستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 - 20 من شهر أكتوبر المقبل.وأشاد رئيس الاتحاد مقرن المقرن بالجهود المبذولة من قبل اللاعبات خلال التدريبات ، مؤكداً سعي منتخب السيدات لتحقيق إنجازات مشرفة للوطن لا سيما في ثاني مشاركة خارجية للمنتخب.// انتهى //16:08ت م0219