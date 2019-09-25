حفر الباطن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن, بمكتبه بديوان المحافظة, اليوم, عدداً من منسوبي جوازات المحافظة ، بحضور مدير جوازات حفر الباطن العميد نافع بن فهد الحربي، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، لتكريم عدد من ضباط الصف والأفراد من منسوبي الإدارة إزاء ما قدموه من أعمال متميزة للحفاظ على الأمن من خلال مسئولياتهم المناطة بهم.وشكر سموه الجميع على جهودهم، وحثهم على مواصلة العمل بكل تفاني لحماية أمن بلدنا الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //16:09ت م0221