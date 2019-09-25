تونس 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسانعقد بمقر الهيئة العربية للطاقة الذرية بالعاصمة التونسية اليوم، اجتماع للدول الأعضاء في الهيئة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الأمن الطاقي والغذائي والمائي في الإستراتيجة العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للسنوات العشر القادمة.وأكد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي في كلمة بالمناسبة، أنّ الإستراتيجية ستكون لها جوانب إيجابية تهم في مجملها كل مستلزمات المواطن العربي خصوصًا المتعلقة منها بالجانب الطاقي والغذائي والمائي.وأوضح الحامدي أنّ الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية، وفق الإستراتيجية، لن تكون لها تأثيرات خطيرة على البيئة، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع قوى نووية وهيئات دولية، مثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل الدفع بالإستراتيجية وتفعيلها على أرض الواقع.وأفاد الحامدي أنّ سبعة عشر بلدًا عربيًا ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، مشيرًا الى أنّ هذه الندرة في المياه تتفاقم بسبب زيادة النمو السكاني العالية وازدياد الطلب على المياه.// انتهى //16:11ت م0223