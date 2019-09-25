جيزان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفى فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ89 مساء أمس، تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور مدير عام فرع الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي ومشاركة عدد من الأسر المستفيدة من برامج وزارة الإسكان برفقة أبنائهم.وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات التي تعكس صور الفخر والتلاحم والولاء والانتماء بمشاركة الأطفال , ووزعت الورود والهدايا التذكارية بهذه المناسبة , فيما سطر المستفيدون والأطفال أجمل المشاعر والأمنيات والدعوات الخالصة لهذا الوطن، الذي قدم الكثير للمواطنين ووفر جميع الخِدْمات لهم.//انتهى//16:12ت م0224