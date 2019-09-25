الدمام 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفلت قيادة المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني (89) بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبد الله بن سعيد القحطاني وقادة الوحدات بالمنطقة.و تضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً بمشاركة (ضباط، وضباط صف، وجنود، وعربات وآليات عسكرية) ، كما شهدت الصالة الرياضية فعاليات تضمنت مباراة كرة قدم بين (مجموعة لواء الملك فهد الثامن ولواء طارق بن زياد الرابع والعشرين) واستعراض للعبة التايكوندو ومبارزة شد الحبل بين (مجموعة الإسناد الهندسي السابعة وقاعدة الإمدادات والتموين بالمنطقة الشرقية).بعد ذلك تم تكريم الفائزين من المركز الأول والثاني مع لجنة التحكيم، وشهدت قاعة الملك فهد للنشاط الثقافي مجموعة من الفعاليات مثل عرض فيلم وثائقي بمناسبة اليوم الوطني (89)، وكلمة قائد المنطقة الشرقية وكلمة قائدة مدرسة الثانية والثلاثين الابتدائية بالدمام ومداخلة ابنة الشهيد يحيى أبوغله .كما تضمن الاحتفال مشاركة العرضات الفلكلورية (العرضة النجدية، العرضة الشمالية "الدحة"، العرضة الشرقية) وقد شارك في الحفل مجموعة من طالبات مدرسة البنات الابتدائية بالمدينة العسكرية بالظهران ، ومن ثم ألقيت قصيدة شعرية نبطية.وفي ختام الحفل تم تكريم أبناء الشهداء والمصابين وتكريم طالبات مدرسة البنات الابتدائية بالمدينة العسكرية بالظهران وتكريم المتميزين في العرض العسكري لليوم الوطني (89) .// انتهى//16:13ت م0225