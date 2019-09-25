محايل 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنظم منسوبو ومنسوبات وحدات التدريب التقني والمهني في محايل اليوم احتفالًا بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري بحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وتجول المحافظ على المعرض الذي أقيم لهذه المناسبة واطلع على أقسامه ومحتوياته .وأكد عميد الكلية التقنية بمحايل المهندس محمد أحمد عسيري في كلمة له أن اليوم الوطني مناسبة يتذكر فيها الجميع توحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه، وتعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي كان بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية ، ثم ألقيت قصيدة وطنية ألقاها معدي محمد عيسى نالت استحسان الحضور ، ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن توحيد البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، فقصيدة وطنية ألقاها جاسم المنجحي ثم غنائية وطنية .وفي نهاية الحفل جرى تكريم المحافظ والجهات الإعلامية التي شاركت في نجاح الحفل بدروع تذكارية .//انتهى//17:13ت م0246