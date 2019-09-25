بودابست 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبدالهادي المطرفي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة التاسعة والثمانين في فندق الماريوت بمدينة بودابست بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المجر إضافة إلى المواطنين والطلبة السعوديين والجالية العربية والإسلامية.ورفع السفير المطرفي في كلمة بهذه المناسبة باسمه واسم منسوبي السفارة في المجر أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - ولكافة أفراد الشعب السعودي الكريم.وأبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر أهمية هذه المناسبة السنوية والتي يستذكر فيها الجميع الأسس الراسخة والجهود الجليلة لمسيرة بطولية قادها الملك عبد العزيز ورجاله في شبه الجزيرة العربية، مسيرة تتسم بالتضحية والفداء من كافة أفراد الشعب السعودي حتى أضحت بلادنا ولله الحمد واحة سلام واستقرار وعضواً فاعلاً في محيطها الإقليمي وفضائها الدولي.كما تطرق السفير الى (رؤية المملكة 2030) الطموحة والتي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة الى توسيع وتنويع مجالات الاستثمار الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي لدخول السوق السعودي ، والتي انتقلت من مرحلة الاعداد والتخطيط الى مرحلة التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع.وأشاد السفير المطرفي بمستوى العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمجر، والتي ترتكز على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، معبرا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في التواصل بين شعبي البلدين.وقد أقامت السفارة بهذه المناسبة فعاليات ثقافية وعروضا شعبية للفنون السعودية ومعرض لوحات يبرز المواقع التاريخية والتراثية وصور الحرمين الشريفين ، إضافة الى جناح للخط العربي .// انتهى //17:14ت م0248