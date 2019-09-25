دبلن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسعقد وفد مجلس الشورى , اليوم , لقاءً مع معالي رئيس مجلس النواب الإيرلندي وعدداً من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومعالي وزير التجارة الإيرلندي، ورئيسة قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرلندية , وذلك في إطار زيارته الحالية لإيرلندا .ووصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير اللقاء بالإيجابي والبناء، كما ناقش الوفد مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومعالي وزير التجارة الإيرلندي، ورئيسة قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرلندية , بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وانتهاك ميليشيات الحوثي لها، وتمكين المرأة السعودية في كافة الميادين التعليمية والصحية والاجتماعية والقيادية، موضحا الوفد ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن وكثير من الدول المحتاجة، إضافة إلى ما أوضحه الوفد لكثير من مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وقد ضم الوفد كلاً من عضو مجلس الشورى ورئيس الوفد الدكتور معدي بن محمد آل مذهب ، وعضو مجلس الشورى الدكتور حسين بن ضيف الله المالكي ، وعضو مجلس الشورى الدكتور سلطانة بنت عبد المصلح البديوي ، وعضو مجلس الشورى اللواء محسن بن إبراهيم شيعاني ، وعضو مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن بن يوسف.وكان في معية الوفد كل من عبدالعزيز بن محمد العجالين، ومدير إدارة لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى فهد بن علي الشهراني.// انتهى //17:25ت م0251