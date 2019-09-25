طرابلس 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة في نيويورك، وزير الخارجية الإيطالية دي مايو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد دي مايو خلال اللقاء وَفْقا لوكالة آكي الإيطالية، دعم حكومة الوفاق وعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، لاستئناف العملية السياسية، من خلال حوار شامل مع جميع الأعضاء الأطراف وجميع مناطق البلاد، بما في ذلك الشرق والجنوب.وجدد دي مايو، تمسك بلاده بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية، مضيفا أنه طالب مرارًا وتكرارًا بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار بين جميع الأطراف الليبية بنهج شامل، فالعملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم والمستدام لليبيا ولصالح الشعب الليبي أولا وقبل كل شيء، فضلاً عن استقرار أمن منطقة المتوسط بأكملها.// انتهى //17:29ت م0253