الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة بروناي دار السلام باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية تحت شعار " همة حتى القمة " .وبهذه المناسبة أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد بن عبدالعزيز المهنا حفل استقبال حضره كضيف شرف معالي الوزير بمكتب رئيس الوزراء داتو عبدالمعطي بن حاجي محمد داود , وعدد من كبار المسؤولين في السلطنة و السفراء المعتمدون لدى سلطنة بروناي دار السلام وعدد من الإعلاميين المحليين.وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني لبروناي , وخلال الحفل عرضت مادة إعلامية عن قمة مجموعة العشرين التي ستقام بالمملكة لعام 2020م كما وزعت السفارة مطويات وكتبا عن رؤية المملكة 2030 , فيما أقيم معرض للصور عن المملكة , وتخلل الحفل بعض الأغاني الوطنية .// انتهى //17:31ت م0254