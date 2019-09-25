المدينة المنورة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي بالمدينة المنورة اليوم, محاضرة بعنوان "تحديات الوطن.. الفكر المنحرف أنموذجاً", للمحاضر فهد السليمي, وذلك بمقر النادي, ضمن برنامج الاحتفالات باليوم الوطني الـ89 للمملكة.وتناول السليمي خلال المحاضرة, عدداً من المحاور شملت: أسباب ودوافع الانحراف، وضعف تعلّق بعض الشباب بأوطانهم, والأسباب المؤدية للغلو والتطرف, إلى جانب وسائل القضاء على الانحراف, مثل إظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه، ومعرفة الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها، وإتاحة الفرصة الكاملة للحوار الحرّ الرشيد ، وغيرها من المحاور ذات العلاقة بموضوع المحاضرة.// انتهى //17:33ت م0255