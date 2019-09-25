الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واستستكمل غداً ، مباريات جولة الإياب لدور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ، بالمباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد السكندري المصري مع ضيفه العربي الكويتي.ويمتلك الفريق المصري الأفضلية نحو التأهل إلى دور الـ 16 القادم ، لفوزه في مباراة الذهاب في الكويت بهدف دون رد ، في المقابل يسعى الفريق الكويتي العودة من بعيد محققاً الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل .// انتهى //17:41ت م0256