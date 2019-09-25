رياضي / كأس محمد السادس للأندية الأبطال : الاتحاد السكندري يواجه العربي الكويتي في إياب دور الـ32 غداً
الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
تستكمل غداً ، مباريات جولة الإياب لدور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ، بالمباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد السكندري المصري مع ضيفه العربي الكويتي.
ويمتلك الفريق المصري الأفضلية نحو التأهل إلى دور الـ 16 القادم ، لفوزه في مباراة الذهاب في الكويت بهدف دون رد ، في المقابل يسعى الفريق الكويتي العودة من بعيد محققاً الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل .
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17:41ت م
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