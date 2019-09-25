بيش 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة بيش مساء أمس، بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، في الحفل الذي نظمته بلدية بيش بساحة مركز الأمير محمد بن ناصر الحضاري بالمحافظة، بحضور محافظ بيش, حسن بن عبدالله أبوشرحة.وجسد الحفل فرحة الأهالي بهذه المناسبة الغالية، من خلال معرض الفن التشكيلي ومشاركة قسم المختبر بمستشفى بيش العام للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي وجناح جمعية البرّ والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش بمشاركة الأسر المنتجة.وشمل الحفل عروضًا مسرحية وفنية، وقصائد شعرية وطنية وعروض الفلكلور الشعبي ومشاركة أسر الشهداء بالمحافظة ثم مشاركة الجالية الصينية بمحافظة بيش، إلى جانب أوبريت "شموخ وطن".// انتهى //17:41ت م0257