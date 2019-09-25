نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك معالي وزير الخارجية بجمهورية المالديف عبدالله شاهد، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا إكاتارينا زاهاريفا، ومعالي وزير خارجية إيطاليا دي مايو، ومعالي وزير الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل الخليفة، ومعالي وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، ومعالي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك، ومعالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، كلاً على حده.وجرى خلال هذه اللقاءات التي كانت على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:46ت م0258