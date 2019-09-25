الجزائر 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر اليوم حكمًا بالسجن مدة 15 عامًا على السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن تهمة "المساس بسلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة".وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المحكمة العسكرية بالبليدة، سلطت نفس العقوبة على كل من مدير جهاز الاستخبارات العسكرية وخليفته، اللواء محمد مدين الشهير ب"توفيق" واللواء بشير طرطاق على التوالي، وأيضًا الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون".في حين أصدرت المحكمة ذاتها، غيابيًا، حكمًا بالسجن ضد وزير الدفاع السابق اللواء خالد نزار واثنين آخرين، لمدة 20 عامًا.وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت المحكوم عليهم حضوريا، شقيق الرئيس السابق والمديرين السابقين لجهاز الاستخبارات وزعيم حزب العمال في شهر مايو الماضي.// انتهى //17:48ت م0260