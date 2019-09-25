عدن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني، حسين باسلامة اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، التعاون في مجال التعليم بين البلدين.وناقش الجانبان، وَفْق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إمكانية تجديد اتفاقية التعاون الثقافي والمشروع المعدل للاتفاقية وزيادة منح التبادل الثقافي بين البلدين.وأكد المسؤول الصيني استمرار دعم بلاده لقطاع التعليم الجامعي في اليمن وتقديم المنح للطلاب اليمنيين في عدد من التخصصات.// انتهى //18:21ت م0267