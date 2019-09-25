واشنطن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على شركات صينية ومديريها بتهمة "نقل نفط من إيران عن علم في "انتهاك" للحظر الأمريكي .وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك : إن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد به أمس أمام الجمعية بـ"تشديد" العقوبات "طالما استمر سلوك إيران التهديدي".وأضاف : إننا متحدون من أجل إيران غير نووية، ,إن الوقت قد حان لأن تقبل إيران بالمفاوضات حول برنامجها النووي .// انتهى //18:28ت م0269