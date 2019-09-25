سياسي / الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركات صينية بسبب التعامل مع نفط إيران
الأربعاء 1441/1/26 هـ الموافق 2019/09/25 م واس
واشنطن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس
أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على شركات صينية ومديريها بتهمة "نقل نفط من إيران عن علم في "انتهاك" للحظر الأمريكي .
وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك : إن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد به أمس أمام الجمعية بـ"تشديد" العقوبات "طالما استمر سلوك إيران التهديدي".
وأضاف : إننا متحدون من أجل إيران غير نووية، ,إن الوقت قد حان لأن تقبل إيران بالمفاوضات حول برنامجها النووي .
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18:28ت م
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