الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسزار رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض اللواء الركن متقاعد صالح بن منصور القرشي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بقسميه الرجالي والنسائي المرضى المنومين بمستشفى عبيد مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وكان في استقبال الوفد مدير المستشفى الدكتور محمد العرنوس، وأفراد من الطاقم الطبي والإداري للمستشفى.وشملت زيارة الوفد أقسام الاطفال، والعظام، والنساء والولادة، وقدموا لهم التهاني والهدايا بمناسبة اليوم الوطني.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية: "في هذه المناسبة، يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الامين - حفظهما الله - والى الشعب السعودي والى الجنود المرابطين".وأضاف القرشي أن هذه الزيارة للمرضى المنومين لتهنئتهم باليوم الوطني تأتي كرد جميل لمبادرة الشراكة بين مستشفى عبيد والجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض، حيث يرعى المستشفى "اليوم الصحي للمتقاعدين" كل يوم أحد بإرسال طاقم طبي لفحص المتقاعدين في مقر الجمعية، بالإضافة الى التخفيضات العلاجية التي يمنحها لهم.// انتهى //18:30ت م0271