طرابلس 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، بتونس مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد ب.نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.وأوضح المصرف المركزي في بيان له اليوم، أن الاجتماع استعرض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجرى الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.// انتهى //18:46ت م0275