جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرعى معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم، احتفال الجامعة بمناسبة اليوم الوطني، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمقر الجامعة الرئيسي بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل ، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي وقيادات الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من منسوبي وطلاب الجامعة.وقد تضمنت فقرات الحفل الذي أفتتح بالسلام الملكي على قصيدة شعبية للطالب فهد السلمي، ثم عرض لأوبريت "وطن الشموخ" بمشاركة فرقة الفنون الشعبية بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، تلاه عرض مرئي لمجموعة من خريجي جامعة جدة ممن يساهمون حالياً في بناء الوطن من خلال أعمالهم التي يقومون بها في القطاع الحكومي والخاص، أعقب ذلك عرض لمبادرة "أنا سعودي" والتي تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية لعمادة شؤون الطلاب وتشتمل على عدد من المبادرات كتنظيف الحدائق، والتبرع بفائض الأدوية، وتقديم الهدايا للمرضى بالمستشفيات، بالإضافة إلى حملة "أضرار الحلوى" للأطفال للوقاية من أمراض السمنة والسكري.وفي ختام الحفل شارك معالي مدير الجامعة والوكلاء وعمداء الكليات والطلاب أداء العرضة السعودية احتفاء بهذه المناسبة المجيدة.// انتهى //18:47ت م0277