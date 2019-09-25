الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، اليوم، فعالية "همة تتحدى الصعوبات" في بادرة وطنية احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 ، بحضور عدد من أولياء الأمور والطلاب، وذلك في مقر الجمعية بحي المصيف بالرياض .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمد حكمي أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي لترسيخ قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن ، مشيراً إلى أن الفعالية اشتملت على عدد من الفقرات، منها الأهازيج الوطنية، والشعر الوطني، والقصائد، وركن الرسم، ولوحة بصمتي هويتي، بالإضافة إلى إقامة المسابقات الثقافية والألعاب الترفيهية والعروض الشعبية التي تدخل الفرح والبهجة والسرور في نفوس الطلاب من تنظيم فريق صمود التطوعي.// انتهى //18:59ت م0278