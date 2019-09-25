الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسيفتتح يوم غد الخميس مؤتمر الشرق الأوسط الدَّوْلي لطب الأمومة والأجنة الذي تنظمه المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في طب الأمومة والأجنة الذي يقام بفندق الإنتركونتيننتال .ويهدف المؤتمر الذي يحضره نخبة من أطباء دوليين في المجال من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والإمارات ومصر، وتستمر فعالياته على مدى يومين ،لمناقشة آخر المستجدات الطبية في أمراض الأمومة والأمراض الخاصة بالأجنة، ومشكلة قصور النمو للأجنة أثناء الحمل، ومشاكل أمراض الدم وتأثيرها على الأم والجنين، والأمراض المناعية وتأثيرها على الأجنة، والمشاكل المتعلقة بحمل التوائم، ومشاكل السمنة ومرض السكر وعلاقتها بالحمل. إضافة إلى ذلك ستناقش التشوهات المتعلقة بالأجنة وكيفية تشخيصها عن طريق الأشعة فوق الصوتية.ويعقد على جانب المؤتمر تدريبات عملية لتدريب الأطباء في مواضيع منها الأشعه الصوتية المتقدمة، والتشخيص للأمراض الوراثية والجينية عن طريق سحب عينات من السائل الأمنيوسي ودم الجنين وأخذ عينات من المشيمة.. وتشخيص تشوهات أمراض القلب لدى الأجنة عن طريق أشعه متخصصة , العلاج الجراحي للنزيف مابعد الولادة، والعناية الحثية المتعلقة بعلم التوليد و دورة تدريبية عن قراءة تخطيط القلب للجنين أثناء الولادة.// انتهى //19:44ت م0281