أبوظبي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسانطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي بـ"طموح زايد" في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية ليكتب قصة نجاح جديدة للامارات.وتوجه المنصوري وفقاً لوكالة انباء الامارات على متن المركبة الفضائية "سويوز أم أس 12" من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق يضم رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشك.وأكد مسؤولون ومشاركون في فعالية البث المباشر لمهمة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية التي تم تنظيمها اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إن مهمة هزاع المنصوري تعد ثمرة دعم قيادة الدولة الرشيدة للشباب والإيمان بقدراتهم ودورهم الرائد في مسيرة التنمية والازدهار بكافة القطاعات.وقالت الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء شيخة المسكري، أن صعود أول إماراتي إلى الفضاء هو باكورة التطورات التي ستتلاحق في مسيرة القطاع الفضائي الوطني لدولة الإمارات فالطموحات التي كانت بالأمس مجرد أفكار وفرق عمل على الأرض سيعاد النظر فيها وسيرتفع سقفها الذي لن يحدها سوى الفضاء.وتقدمت المسكري بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على هذا الإنجاز الوطني الذي يبشر بمزيد من النجاحات التي ستسهم في تطوير علوم الفضاء وتعزيز حضور ومكانة الدولة على الخريطة الفضائية إقليميا وعالميا.// انتهى //19:47ت م0282