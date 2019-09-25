مسقط 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساختتمت في مسقط اليوم، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر جيبكا للأسمدة، التي جاءت بعنوان "التحول: عصر جديد لصناعة المغذيات الزراعية"، برعاية معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي.وأكد المتحدثون في المؤتمر، على أهمية تبني قطاع المغذيات الزراعية الخليجي الابتكار بما يخلق قيمة مضافة ويعزز من المميزات التنافسية بمنتجات متطورة ومستدامة، وذلك على ضوء المرحلة الجديدة التي يدخلها القطاع إقليمياً وعالمياً والتي تتسم بضعف معدلات النمو والتباطؤ الاقتصادي وازدياد عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الصناعة.وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبد الوهاب السعدون : "يجب على صناعة المغذيات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في تعزيز مكانتها التنافسية وأن تحافظ على مرونتها في مواجهة المتغيرات المستقبلية التي لا يمكن أن تتم دون الابتكار والاعتماد على القدرات المحلية والاستثمار في التكامل الاستراتيجي واستخدام التقنيات المتطورة والتدريب وتطوير المواهب الشابة التي تعد أهم رصيد في منطقتنا".وأوضح أن المؤتمر شكل على مدار عقد من الزمن، منصة أساسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين القادة العالميين والإقليميين والجهات التنظيمية وأقطاب الصناعة والأوساط الأكاديمية، لمعالجة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على توفير الحلول الدائمة في هذه البيئة الصناعية الأكثر ديناميكية وتعقيدًا.وألقى نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في شركة سابك ونائب رئيس لجنة الأسمدة في جيبكا سمير بن علي آل عبد ربه، الكلمة الرئيسية لفعاليات اليوم الأول من المؤتمر، بينما قدم جون بافيس، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، الكلمة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر.الجدير بالذكر أن "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا) تم إطلاقه في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي ًتتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها.وتسهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 108 مليار دولار أمريكي.// انتهى //19:49ت م0283