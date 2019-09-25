تبوك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أمس بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل تعريفية بعنوان " شرح آلية فسح الإرساليات المحدثة " بحضور الأمين العام للغرفة منصور بن محمد اليامي وعدد من ملاك مكاتب التخليص الجمركي والمستوردين والمهتمين في المجال، وذلك بمقر الغرفة بتبوك.وتم خلال الورشة التي قدمها عدد من المختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء التعريف بآلية فسح الإرساليات المحدثة والخيارات المتاحة للمستوردين لفسح إرسالياتهم من المنافذ.وتأتي الورشة ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص وتزويدهم بكافة اللوائح والأنظمة المحدثة لدى تلك الجهات.// انتهى //20:33ت م0286