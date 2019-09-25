نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأشاد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بجهود المملكة التنموية التي شملت مختلف المحافظات اليمنية وأثرها على المجتمع اليمني .جاء ذلك خلال زيارة معاليه جناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المقام في نيويورك على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة ، واستمع لشرح عن مشروعات البرنامج الحالية والمستقبلية لدعم الأشقاء في اليمن .من جهة أخرى زار معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المقام في نيويورك يرافقه معالي وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد ال خليفة، واستمعوا إلى شرح موجز عن مشروعات البرنامج التنموية في اليمن، قدمه مدير إدارة الإعلام والاتصال الإستراتيجي في البرنامج عبدالله بن كدسة.كما زار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ومعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ومعالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي ومعالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية النيجيري جوفري أونييمة، جناح البرنامج وشاهدوا عرضاً عن مشروعات البرنامج التنموية وجهود المملكة في اليمن .وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بمعرض خاص على مدى الأسبوع الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف التعريف بالبرنامج وجهوده ومشروعاته التنموية في اليمن.ويشمل المعرض تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تعرض مواد مرئية لمشروعات البرنامج في المحافظات اليمنية، وفيديوهات من مشروعات "إعمار اليمن"، ومجموعة صور مختلفة للأطفال والفئات العمرية كافةالمستفيدة من مشروعات البرنامج التنموية التي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية بشكل مباشر وغير مباشر.//انتهى//20:47ت م0288