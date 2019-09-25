حائل 26 محرم 1441هالموافق 25 سبتمبر 2019م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عيادة صحة "الأم والطفل" التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والثانية على مستوى المملكة، وذلك بمركز جراند مول التجاري .وفور وصول سموه لمقر العيادة كان في استقباله وكيل وزراة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري، وعدد من مساعديه ومديرو الإدارات.وقص سموه شريط الافتتاح وتجول داخل العيادة مستمعاً لشرح موجز عن الخدمات التي تقدمها للمراجعين.بعد ذلك توجه سموه والحضور إلى مقر الحفل الخطابي الذي بدئ بكلمة لمدير الشؤون الصحية بمنطقة حائل، أكد فيها أن افتتاح تلك العيادات تُعد إضافة لمنطقة حائل، مبيناً أن هذه العيادة تقدم خدمات كبيرة لصحة المرأة والطفل تتمثل في الوقاية من سرطان الثدي وهشاشة العظام ومتابعة الحمل للنساء.ونوه الدكتور الشمري بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة التنمية الصحية، وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أن صحة حائل تسعى لتحقيق نموذج الرعاية الصحية الأولية الذي يهتم بالمحافظة على صحة المواطن أكثر من علاجه، ومن هنا تأتي أهمية تنمية الرعاية الصحية الأولية.بعدها ألقى وكيل وزراة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار كلمة أكد فيها مضي الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرة نموذج الرعاية الصحية الأولية التي تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.وأوضح الدكتور جوخدار أن مهام العيادة تتمثل في تقديم الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص المبكر عن "سرطان الثدي، وسرطان القولون وهشاشة العظام والضغط"، وكذلك عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي تحتاج إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء وتقديم المشورة لهن، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، والتوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.وفي ختام الحفل أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمبادرة نموذج الرعاية الصحية الأولية وبالقفزات التي تحققها الصحة في المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ومتابعة وزارة الصحة، متطلعاً أن تكون هذه العيادة إضافة متميزة، وأن يتم التوسع في هذه العيادة بجميع المراكز التجارية بالمنطقة، مقدماً شكره لإدارة المركز على تبرعهم بهذا المكان وللشركاء الداعمين .//انتهى //21:03ت م0289