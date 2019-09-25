مكة المكرمة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشارك مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اليوم حفل إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ تحت شعار (همّة حتى القمّة) بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور محمد بن أحمد النعيري والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم بمقر مسرح مجمع النشاط الطلابي.وأوضح مدير التعليم الليث في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن هذه المناسبة الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية في نفوس الناشئة.وقال الحازمي: "إن كان على حدودنا أسود وفي سمائنا صقور وبينهما فضاء فنحن جنوده، ولن نسمح لأعدائنا أن يتسللوا عبر آرائنا أو حساباتنا، فلنغرد للوطن حبا، وللوطنية وعياً، مؤكداً أن منسوبي التعليم ملتزمون بتربية الأجيال القادمة، تربية تتنامى فيها شخصياتهم وفق السياسة التعليمية التي حددتها بلادنا، ووفق المناهج التي خططتها وزارتنا، لتكون مدارسنا محضنا تربويا تغرس فيه جذور الوطنية وتستوي على سوقها".ورفع الحازمي التهنئة بمناسبة اليوم الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سائلاً الله عزّ وجل أن يديم على البلاد والعباد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار، مشيدا بما يقدمه أبطال القطاعات العسكرية المرابطون في الحد الجنوبي من تضحيات و بطولات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وثرواته.وتضمّن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة من طلاب مدارس المحافظة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية، كما صاحب الحفل معرض فني اشتمل على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والانتماء للوطن.// انتهى //21:06ت م0290