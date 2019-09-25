القاهرة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية الذي أُعلن عنه أول أمس، وما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من فرصة يتعين اغتنامها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.وقال بيان صادر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة: إن أبا الغيط استمع لعرض من رئيس هيئة التفاوض حول الخطوات المقبلة للجنة الدستورية والتي يُنتظر أن تبدأ أعمالها في أكتوبر القادم، موضحًا أن أبا الغيط عبرّ لنصر الحريري عن تفاؤله الحذر حيال الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدًا أهمية تحلي جميع الأطراف في سوريا بروح المسؤولية الوطنية والسمو فوق المصالح الضيقة من أجل إنجاح عمل اللجنة.وأكد البيان أن الأمين العام ثمنّ انفتاح هيئة التفاوض على الحل السياسي للأزمة السورية، مُعربًا عن أمله بأن يتحلى النظامُ في المقابل بذات القدر من الانفتاح والرغبة في إنجاح عمل اللجنة الدستورية كخطوة أولى على طريق استعادة المؤسسات الدستورية السورية على أساس شرعي يحظى بالقبول على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء.// انتهى //21:14ت م0292