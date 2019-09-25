نيويورك 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم في نيويورك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في دولة فلسطين وجهود دعم القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.// انتهى //21:58ت م0302