الخرطوم 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مدير البنك الدولي بنيويورك ديفيد مالباس.وأكد حمدوك خلال اللقاء استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان.من جانبه أكد مالباس استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية، موضحًا أن البنك الدولي سيعمل مع حكومة الفترة الانتقالية لتطوير وتعزيز الاقتصاد السوداني.// انتهى //22:04ت م0303