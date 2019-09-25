عدن 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسجدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، تمسك حكومة بلاده بخيار السلام.ودعا، خلال خطاب له بمناسبة الذكرى الـ٥٧ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، مواطنيه بكل أطيافهم ومكوناتهم للوقوف مع مشروع الدولة الاتحادية الضامنة للتنوع الخلاق والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة والتمثيل العادل لكل أبناء الشعب من أقصاه إلى أقصاه.وأكد هادي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، رغبة إدارته في سلام حقيقي يقوم على سيادة الشعب واحترام خياراته لا على أساس واقع مفروض بقوة القمع والقهر والاستغلال والفوضى.// انتهى //22:11ت م0304