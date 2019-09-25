الخرطوم 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأحبطت قوات الدعم السريع السودانية محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 138 شخصًا من جنسيات مختلفة، ومصادرتها لثمانية عشر عربة معدة للتهريب في منطقة المثلث الواقعة بالحدود السودانية الليبية التشادية.وأوضح المتحدث الرسمي لقوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم في أن قوات الدعم السريع خلال تنفيذها لمهامها الموكلة إليها والقيام بواجبها الوطني في حدود السودان مع دول الجوار من محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب، والتي أصبحت تؤثر في قوى الدولة الشاملة، ممثلة في القوى السياسية والعسكرية، واستطاعت قوات الدعم السريع توقيف 33 شخصًا يمثلون أفراد العصابات، مبيناً أنه سيتم تسليم هؤلاء الموقوفين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.// انتهى //22:17ت م0305