نيروبي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط أمس حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بحضور ممثل عن الحكومة الكينية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والدبلوماسية توم أمولو وأمين حزب جوبيلي الحاكم والوزير رافاييل توجو، وعدد من النواب والسياسيين .وألقى السفير كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .واستعرض السفير العلاقات بين البلدين والدعم المقدم من المملكه لكينيا ومنها مشاريع التنمية وعدد من المساعدات الغذائية.// انتهى //22:19ت م0306