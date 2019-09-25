القاهرة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المبعوث الأممي لسوريا جيير بيدرسون، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الطرفان آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية الذي أُعلن عنه أول أمس.وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم، أن أبو الغيط عبرّ للمبعوث الأممي عن اعتقاده بأن تشكيل اللجنة الدستورية يُمثل بداية الطريق لا نهايته، وأن عملاً كثيراً ينبغي أن يُبذل لاستعادة ثقة الشعب السوري في إمكانية إنهاء هذا الصراع بصورة سلمية، وهو ما يقتضي أن تسمو مختلف الأطراف فوق مصالحها الضيقة، وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر، مضيفًا أن على القوى الإقليمية المختلفة أن تتوقف عن دعم أجنداتٍ يكون من شأنها تقطيع أوصال الوطن السوري إلى مناطق نفوذ متصارعة.وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة استمع من المبعوث الأممي لآخر التطورات الخاصة بتشكيل اللجنة وآلية عملها، والدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في تيسير قيامها بمهامها خلال المرحلة المقبلة في إطار القرار 2254.// انتهى //23:28ت م0326