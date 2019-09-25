عمّان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واستنظم الأردن والسويد غدًا الخميس في مدينة نيويورك مؤتمرًا دوليًا لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي ووزراء خارجية وممثلي 31 دولة ومنظمة.ويأتي انعقاد المؤتمر برئاسة مشتركة بين الأردن ويمثلها وزير الخارجية أيمن الصفدي، والسويد وتمثلها وزيرة الخارجية آن ليندي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.// انتهى //23:37ت م0329