الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسشارك نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني مساء، اليوم، منسوبي فرع المؤسسة بالرياض والمنشآت التدريبية التابعة لها، الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 بمقر النادي الرياضي التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل.وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم قدم فيلما عن اليوم الوطني من إنتاج تقني الرياض ، إثر ذلك أجريت مقابلة صوتية مع أحد أبطال الحد الجنوبي في الصفوف الأماميه تخللها شكر القيادة من الأبطال.وتجول الحضور على الفعاليات، فمسيرة فريق الرياض بايك ومسيرة الجوالة، حملين علم المملكة، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واختتمت الفعاليات بالعرضة السعودية.// انتهى //23:42ت م0331